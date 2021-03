Spitze Stacheln bei geplanten Wohnungen im Eisenstädter Rosental

Die 1963 verstorbene Edith Piaf kann sich nicht dagegen wehren, dass eines ihrer berühmtesten Chansons der Bewerbung eines Immobilienprojekts in Eisenstadt dienstbar gemacht wurde: „La vie en rose“ – ein Leben in Rosa – verspricht das Wiener Immobilienunternehmen VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG im Eisenstädter Rosental, unmittelbar neben dem Schlosspark der Esterhazys.

Der Gemeinderat der Freistadt hat im Juli 2018 den Verkauf des Gemeindegrunds unterhalb der Mittelschule um 1,2 Millionen Euro abgesegnet. Rund 40 frei finanzierte Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern, Terrasse, Loggia oder Garten samt Tiefgarage mit 74 Stellplätzen sollen hier bis Herbst 2022 entstehen. „Leben wie Gott in Frankreich (...) La Vie En Rose ist ein Rückzugsort voller Genuss und Gemütlichkeit“, heißt es von VI-Engineers.

Dunkelgrau ist die Stimmung der Hausbesitzer rund ums rosarote Immobilienprojekt. Sie beklagen nicht nur den Baulärm („das Haus vibriert“) und die Verschmutzung der engen Zufahrtsstraße durch die vielen Lkw, sondern fühlen sich auch von „ihrer“ Stadtgemeinde im Stich gelassen – manche noch mehr als das. Der KURIER hat mit vier Anrainern gesprochen; ihre Namen wollen sie vorerst noch nicht veröffentlicht sehen.