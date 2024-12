Commerzialbank-Prozess: Martin Pucher nicht verhandlungsfähig

Die Botschaft kam knapp vor Weihnachten: Der vom Landesgericht Eisenstadt bestellte Gutachter Peter Hofmann erachtet den Gründer und Ex-Vorstandschef der Commerzialbank Mattersburg, Martin Pucher, für nicht verhandlungsfähig.

Außerdem, so heißt es in einer Mitteilung des Landesgerichts, die dem KURIER vorliegt, habe der Sachverständige am 23. Dezember "plausibel ausgeführt, dass die klinische Prognose des Genannten ungünstig ist und davon auszugehen ist, dass es keine Besserung mehr geben wird".