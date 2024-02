Commerzialbank: „Mandant war Pucher völlig ausgeliefert“

Stangl (64) war bis vor einigen Jahren Inhaber bzw. Geschäftsführer zweier Firmen mit 138 Mitarbeitern. Sein Anwalt Mirko Matkovits (Kanzlei Beck & Partner) wirft der WKStA vor, bei der Aufarbeitung des Commerzialbank-Desasters das Pferd von hinten aufzuzäumen.

"Pferd von hinten aufgezäumt"

Statt das „Geldbeschaffungssystem“ der langjährigen Bankvorstände in allen Verästelungen aufzuklären, löse die Anklagebehörde einen Teilkomplex „aus dem Gesamtzusammenhang“ und gehe so mit halb garen Vorwürfen in eine Hauptverhandlung. So lautet sein Befund.

Die WKStA räumt zwar ein, dass es sich um einen Teilaspekt des laufenden Verfahrens handle, aber der riesige Commerzialbank-Komplex bestehe nun einmal aus vielen Teilbereichen.