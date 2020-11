Commerzialbank: Ex-Banker Pucher rechnet mit Geschäftsfreunden ab

Pucher hatte behauptet, den Firmenchefs über Jahre Bargeld übergeben zu haben, damit sie ihre Not leidenden Kredite bei der Commerzialbank bedienen könnten: „Ich helfe Dir jetzt, weil die Bank gut verdient“, so Pucher scheinbar generös. Tatsächlich habe seine Vorstandskollegin Franziska Klikovits in Puchers Auftrag „irgendetwas gebucht und das Geld so irgendwo losgeeist“. Zimmerer Zimmermann und Maler Stangl hätten das Geld – in Summe je bis zu 15 Millionen Euro – genommen. Handschriftliche Aufzeichnungen mit Unterschriften der Geldbezieher will Pucher in der Bank verwahrt haben, sie wären aber „nicht auffindbar“.