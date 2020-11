Finanzminister Blümel: „Keine Doppelrolle mehr für Wirtschaftsprüfer“

Darüber hinaus empfiehlt die Arbeitsgruppe, die Laufzeit der Prüfungsmandate künftig einzuschränken. Die externe Rotation der Bankprüfer soll an jene der internen Revision angeglichen und somit von zehn auf sieben Jahre verkürzt werden. Auch die Anforderungen an die Wirtschaftsprüfer in Bezug auf ihre Erfahrung mit Bankprüfungen soll verschärft werden. TPA hatte (wie berichtet) außer der Commerzialbank noch nie ein anderes Kreditinstitut geprüft.