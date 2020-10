Commerzialbank-Krimi: Dachdeckerei-Betrieb stellt Insolvenzantrag

„Wir sind ein burgenländisches Traditionsunternehmen mit über 160 Jahre Erfahrung auf dem Sektor Dach und Fassade. Im Jahre 1851 wurde das Unternehmen von der Familie Zimmermann gegründet, und entwickelte sich zu einem der führendsten Fachbetriebe in Ostösterreich“, heißt es auf der Firmenhomepage. „Unsere heutige Stellung verdanken wir in erster Linie unseren treuen, langjährigen Kunden und Auftraggeber, aber auch unseren Mitarbeitern, die in allen Jahreszeiten, ob in heißen Sommermonaten oder in der kalten Winterzeit, hervorragende Handwerksarbeit leisten. Als familiär geführtes Unternehmen in der 6. Generation sind wir immer bemüht, durch ständige Schulungen der Mitarbeiter, unterstützt durch modernste Maschinen-, Anlagen- und Fuhrpark, eine auf höchsten technischen und bauphysikalischen Niveau stehende Leistungen zu erbringen.“

Die Rede ist vom Dachdecker-Betrieb Zimmermann GmbH mit Sitz in Mattersburg. Das Unternehmen um den Commerzialbank-Aufsichtsrat Ernst Zimmermann hat einen Insolvenzantrag eingebracht. 110 Mitarbeiter sind davon betroffen. Das Unternehmen und Ernst Zimmermann selbst werden im Ermittlungsverfahren rund um die Commerzialbank Mattersburg als Beschuldigte geführt. Es geht um den Verdacht der Geldwäsche und der Verdacht der Abgabenhinterziehung. Die Vorwürfe werden aber bestritten.

Laut KSV1870 sind von diesem Verfahren rund 65 Gläubiger betroffen. Die Passiva betragen rund 812.000 Euro.

„Der Insolvenzantrag war nicht abwendbar. Der Grund liegt auf der Hand, nämlich die behördlichen Maßnahmen wie die Sicherstellung der Konten durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und eine gewisse Überschuldung“, sagt Walter Gröblinger, Sprecher von Zimmermann, zum KURIER. „Ziel ist, den Fortbetrieb zu ermöglichen. Es gibt Gespräche mit dem Masseverwalter und der Arbeiterkammer. Mittelfristig soll ein Sanierungsverfahren aufgesetzt werden, um den Betrieb zu retten und den Großteil der Mitarbeiter zu halten.“

