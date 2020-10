Commerzialbank: Amtshaftungsklage über bis zu 300 Millionen Euro

Haftung. Im Konkursverfahren der Commerzialbank Mattersburg werden jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Wie berichtet, werden die Masseverwalter Michael Lentsch und Gerwald Holper eine Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich einbringen, weil die Bankenaufsicht (FMA, OeNB) und die Staatsanwaltschaft – trotz präziser Hinweise auf Malversationen bei der Commerzialbank – angeblich versagt haben.

„Wir wollen noch im Oktober das Verfahren nach dem Amtshaftungsgesetz in Gang setzen, indem wir ein Anspruchsschreiben an die Finanzprokuratur richten. Das wird so gut begründet sein, dass die Republik die Möglichkeit hat, sich das anzuschauen“, sagt Masseverwalter Lentsch zum KURIER. „Wenn man beabsichtigt, die Republik nach dem Amtshaftungsgesetz in Anspruch zu nehmen, dann muss man den Rechtsträger zur Zahlung auffordern und der hat dann drei Monate Zeit, das zu prüfen.“