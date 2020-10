Commerzialbank-Opfer: "Er hatte mich aus dem Telefonbuch"

„Der Nachname war sehr gut gefälscht“, berichtet sie. Diesen haben sie offenbar aus dem Grundbuch und der dortigen Verkaufsurkunde aus dem Jahre 1972. Das Problem war allerdings, dass die Frau zwischendurch studiert hat und einen Magister- und einen Doktortitel trägt. Diese wurden der Unterschrift hinzugefügt und sind so gar nicht ihre Schreibweise. Als Absicherung für den Kredit soll die Juristin einen Blanko-Wechsel ausgestellt haben, auch auf diesem war die gefälschte Unterschrift zu finden. „Deshalb habe ich gleich eine Anzeige wegen Dokumentenfälschung erstattet.“

Indes hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Causa am vergangenen Donnerstag Hausdurchsuchungen an zwölf Standorten in drei Bundesländern durchgeführt. Darunter war eine Steuerberatungskanzlei mit zwei Standorten. Der Steuerberater ist aber kein Beschuldigter.