Commerzialbank: "Geldgeschenke" für weitere Beschuldigte?

Fingierte Rechnungen

Wie berichtet, ist der Finanzstrafakt Zimmermann umfangreich. Seit 2018 ermittelt die Steuerfahndung wegen des Verdachts der Abgabenhinterziehung gegen Ernst Zimmermann.

Laut Aktenlage soll er von 2013 bis 2018 insgesamt 424 fingierte Rechnungen mit einer Gesamtsumme in Höhe von 10,52 Millionen Euro ausgestellt haben. Auffällig war, dass die Rechnungen mangelhaft waren. Die Namen der „Kunden“ stammten aus dem Telefonbuch, Telefonnummern und eMail-Adressen fehlten. Zimmermann hatte dafür eine Erklärung.

„Über Vermittlung von langjährigen Geschäftspartnern haben wir mit gesellschaftspolitischen, aber auch parteipolitischen Personen Geschäftsbeziehungen, unter der Voraussetzung, dass die Kunden offiziell nicht aufscheinen“, teilt er der Finanz mit. Die Aufträge sollen lukrativ gewesen sein, die Zahlungen will er in bar erhalten haben. Zimmermann will die Umsätze mit den fingierten Kunden in der Buchhaltung erfasst und versteuert haben.

Zum laufenden Verfahren will Ernst Zimmermann keine Stellungnahme abgeben.