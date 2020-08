Commerzialbank: Wie Vorstand Kontrollen umging und Aufsicht versagt hat

Auch laut ORF-Radio- und Fernseh-Berichten herrschte in der Bank ein devotes System. Pucher und die ebenfalls beschuldigte Vorständin Franziska Klikovits sollen zudem seit Jahren nur noch schriftlich kommuniziert und nicht mehr miteinander gesprochen haben. Von den Bilanzfälschungen und falschen Krediten will keiner der befragten Mitarbeiter etwas mitbekommen haben. Sie dürften von den Chefs, wie man so sagt, "dumm sterben" gelassen worden sein.

In einem ORF-Bericht wurde Klikovits als eine Art Masterbrain hinter den Malversationen dargestellt. Sie sei es gewesen, die viele der Pläne von Pucher in die Tat umgesetzt und so das betrügerische System am Laufen gehalten haben soll.