Commerzialbank: Auch Ex-Vorständin Klikovits geständig

In der Bankbilanz seien rund 350 Mio. Euro an Kundenkrediten ausgewiesen worden. 180 Mio. davon sollen fingiert gewesen sein. In ihrer Einvernahme verweise Klikovits auch mehrfach auf Datenträger, die sie den Ermittlern übergeben habe: „Auf den USB-Sticks und auf der Festplatte befinden sich umfangreiche Daten, die die vollständige Aufklärung der Causa sicherstellen werden“, so die Ex-Vorständin.

Die Prüforgane der Bank sollen von den Unregelmäßigkeiten laut Klikovits aber nichts mitbekommen haben. „Aus meiner Sicht hat die TPA niemals Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei den Prüfungen festgestellt und wurde ich auch nie auf Unstimmigkeiten von den Prüfern der TPA angesprochen. Auch der Aufsichtsrat der Commerzialbank Mattersburg hat niemals Hinweise auf Unregelmäßigkeiten festgestellt“, sagte die Ex-Vorständin laut ORF bei ihrer Einvernahme aus.