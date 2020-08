Commerzialbank-Krimi: „Sie hat für die Bank gelebt und alles Private hintangestellt“

Sie wohnt rund sechs Kilometer von Mattersburg entfernt in einem herausgeputzten Einfamilienhaus, etwa elf Minuten beträgt die Fahrzeit zu ihrem ehemaligen Arbeitsplatz in der Commerzialbank Mattersburg. Und dort war sie auch sehr oft in der Nacht anzutreffen.

Die Rede ist von Franziska K., die gemeinsam mit Martin Pucher seit Herbst 1995 als Prokuristin und seit Ende 1997 als Vorständin die burgenländische Skandalbank lenkte.

K. galt als seine rechte Hand und als absolut loyal. Deswegen kommt ihr in den derzeitigen Ermittlungen auch eine zentrale Rolle zu.

Angeblich haben Pucher und K. enorme Energie darauf verwendet, die groß angelegten Malversationen in der Bank zu kaschieren. In Wahrheit wurden die Löcher in der Bilanz von Jahr zu Jahr größer. Franziska K. soll auch penibel darauf geachtet haben, dass Bank-Mitarbeiter diesbezügliche Unterlagen nicht zu Gesicht bekommen, zum Teil wurden Unterlagen in einen Safe gesperrt.

Aufgrund des großen Drucks, der auf ihr lastete, dürfte die hagere Bankmanagerin schon seit Jahren sehr schlecht geschlafen haben. Auch soll sie jahrelang auf Urlaub verzichtet haben, wird kolportiert.