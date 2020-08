Commerzialbank: Burgenland will Geld von Republik

Die Bankenaufsicht bestehe nicht nur aus der FMA, sondern dazu gehöre auch die Nationalbank, sieht Zink ein „Tandem“ am Werk, das „gravierend versagt hat, das traue ich mir so zu sagen“. Und damit sei man offenbar nicht allein, wie bereits eingebrachte oder angekündigte weitere Amtshaftungsklagen von Rechtsanwälten belegen würden. Und zudem sei die Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes erst 2008 erfolgt – Commerzialbank-Vorstand Martin Pucher habe aber Ermittlern gegenüber eingestanden, dass die Bank bereits im Jahr 2000 konkursreif gewesen sei.

„Warum haben FMA und Nationalbank die Tricksereien in der Bank nicht gesehen?“, sieht Zink beide Aufsichtsorgane in der Verantwortung. Die Landestöchter Energie Burgenland (5 Millionen Euro) und das Regionalmanagement Burgenland (1,4 Millionen Euro) hatten Geld bei der Commerzialbank und gehören damit zu den Geschädigten, daraus leite sich die geplante Amtshaftungsklage des Landes ab.

Das Argument, dass Bankgründer Martin Pucher mit krimineller Energie schon weit vor dem Jahr 2008 am Werken war, wäre allerdings nur dann schlagend, wenn die Energie Burgenland beispielsweise 2005 (also noch bevor das neue Gesetz in Kraft trat) die fünf Millionen Euro eingezahlt hätte und es seitdem keine Kontobewegungen gegeben hätte. „Die letzte Veranlagung ist entscheidend“, heißt es aus der Finanzprokuratur.