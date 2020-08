Commerzialbank: Peschorn stellt sich auf "jahrelange Verfahren" ein

Außerdem nimmt Peschorn die Aufsichtsorgane der Bank in die Pflicht: "Man muss sagen, dass das eine Verantwortung ist, die die Organe der Bank trifft. Also die Geschäftsleitung, den Aufsichtsrat. Denen hätte etwas auffallen müssen. Und vielleicht ist es ihnen auch aufgefallen. Aber hier wurde viel kriminelle Energie in jahrelange Bilanzfälschung gesteckt. Wir reden da ja nicht davon, dass das nur zwei oder drei Jahre passiert wäre."

Finanzkräftige Fußballklubs

Stellt sich die Frage, wie man solche Bankenpleiten künftig verhindern kann. Für Peschorn ist das nicht einfach zu beantworten: "Ich glaube es ist eben eine Frage des Umfeldes. Das ist der dritte Fall an den ich mich in meinem Leben erinnern kann, bei dem ein Banker einen Fußballverein mit großen Geldsummen unterstützt hat. Es war der GAK, der LASK und nun Mattersburg. Wenn es zur Verflechtung zwischen Wirtschaft und Politik geht, dann wird einfach nicht mehr so genau hingeschaut."