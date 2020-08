Commerzialbank: Martin Puchers geheime Connection in den Nahen Osten

Laut dem Deutschen werden seine Umweltpatente treuhänderisch von der Commerzialbank verwaltet. „Jetzt sind sie nichts wert, erst wenn ich sie technisch umsetze, geht es um viel, viel Geld“, so Philipp. Der erwartete Millionensegen dreht sich unter anderem um eine Entwicklung zur Isolierung von in einem Abgasstrom. Das Ergebnis sei umweltfreundliche Energiegewinnung und laut Pucher und seinem Partner die „größte umweltschonende Energiequelle der Zukunft.“ Beide sprechen von einer „weltverändernden Entwicklung“. „Es ist der große Durchbruch im Klimaschutz“, so der Deutsche.

An diesen Strohhalm scheint sich auch seit Jahren Pucher zu klammern. Es war sein Plan B, um die Bank vor dem sicher geweihten Untergang zu retten. Aber wo bleibt dann das große Geld? „Das ist nicht so einfach. Es müssen noch entsprechende Verträge unterzeichnet werden“, erklärt sein Mitgesellschafter.

„Umwelt-Hokuspokus“

Er selbst unterliege einer Geheimhalteklausel, aber Schweizer Vermögensverwalter hätten zahlungskräftige Investoren an der Hand, die bereit wären, einen Betrag in „dreistelliger Millionenhöhe“ zu investieren. „Ich kenne Pucher als einen Ehrenmann. Er wird alles dafür tun, dass die geschädigten Menschen an ihr Geld kommen“, so Philipp.