Commerzialbank Mattersburg: Chronik eines Finanzskandals

17./18. Juli – Mehrfache Prüfung

Laut „Profil“ hat die Nationalbank (OeNB) die CBM 2015 und 2017 geprüft, jedoch keine Hinweise auf Bilanzfälschung gefunden. Die FMA habe zudem jüngst zwei anonyme Hinweise wegen Ungereimtheiten bei der CBM erhalten.

20. Juli – U-Haft-Forderung

Doskozil kritisiert die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und spricht sich öffentlich für Untersuchungshaft von Ex-Banker Pucher aus, da Verdunkelungsgefahr bestehe. Am 27. 7. stellt die FMA Insolvenzantrag für die CBM – die Bank hat zu diesem Zeitpunkt 528 Million Euro Schulden, die Polizei richtet die „Soko Commerz“ ein.

30. Juli – Einvernahmen

Vormittags wird Ex-CBM-Chef Pucher von der WKStA gefragt, ob er Kunden am 14. 7. vorgewarnt habe. Er verneint laut Anwalt vehement. Nachmittags wird Ex-CBM-Vorständin Franziska K. einvernommen. Sind am 14. 7. vorab Infos an Kunden ergangen, wollen die Ermittler wissen. Sie fahren mit K. und dem Regierungskommissär in die CBM-Zentrale. Im Bank-System findet dieser den Online-Überweisungsauftrag über 1,2 Millionen der RMB. Aufgabe der Ermittler ist es, herauszufinden, wer Informationen weitergegeben hat.

1. August – Rücktritt

SPÖ-Wirtschaftslandesrat Christian Illedits tritt zurück. Grund: Er hätte 2018 ein 100-Gramm-Goldblatt im Wert von 5.400 Euro vom SV-Mattersburg nicht annehmen dürfen.