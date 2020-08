Commerzialbank: Fragwürdige Geldbehebungen vor Sperre

War es tatsächlich nur ein Goldbarren im Wert von rund 5.400 Euro mit Widmung, der Burgenlands Wirtschaftslandesrat Christian Illedits zum überraschenden Rücktritt bewogen hat? Viele können und wollen nicht glauben, dass der langgediente SPÖ-Landespolitiker nur über dieses verbotene Geschenk, das ihm der SV Mattersburg mit dem damaligen Obmann und ehemaligen Vorstand der Commerzialbank Mattersburg Martin Pucher zum 60. Geburtstag gemacht hat, gestolpert ist.

Genährt wird diese Vermutung durch einen Vorgang, der in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli passiert sein soll. Jener Nacht, in der die Finanzmarktaufsicht FMA wegen des Bilanzskandals um Mitternacht die Konten schließen hat lassen. Danach waren keinerlei Kontobewegungen mehr möglich gewesen. Wenige Stunden davor, kurz nach 21.30 Uhr, soll das Regionalmanagement Burgenland (RMB) rund 1,2 Millionen Euro abgehoben haben. Von insgesamt rund 2,5 Millionen Euro, die als Einlage in der Commerzialbank deponiert waren. In dieser Nacht war dies die auffälligste Geldüberweisung.