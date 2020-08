Doskozil: Rundumschlag zur Causa Commerzialbank

Illedits-Rücktritt war "sauberer Schnitt"

Zuvor äußerte sich Doskozil zum Rücktritt seines Landesrates Christian Illedits am Samstag. Als der Landeshauptmann von der anonymen Anzeige erfahren hatte, hat er den nunmehrigen Ex-Landesrat befragt. "Illedits hat mir die Sachlage erklärt und ich habe ihm einen Tag Zeit gegeben, sich zu finden, darüber nachzudenken und am Freitag am späten Nachmittag haben wir das vereinbart was er auch am Samstag bekannt gegeben hat."

Der Landeshauptmann streicht die Größe seines ehemaligen Regierungsmitgliedes hervor, dass er die Konsequenzen gezogen hat. "Das ist eine Art und Weise von politischer Größe. Das war ein sauberer Schnitt. Aber ich sage auch ganz klar, dass an einen Verbleib nicht zu denken war."

Dass es nun genau Illedits trifft, ist für Doskozil und die Sozialdemokraten ein Schlag. "Es ist aus meiner Sicht dennoch ganz wichtig, dass wir diese Linie verfolgen." Für Doskozil ist es wichtig, dass die Konsequenzen gezogen werden.