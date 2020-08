Causa Commerzialbank: Whistleblower verriet Illedits-Geschenk

Wie geht es nach dem Rücktritt von Wirtschafts- und Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ) am Samstag weiter? Zunächst übernimmt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil interimistisch die Agenden des 62-Jährigen. Die definitive Nachfolge soll aber rasch geregelt werden.

Gerade in Zeiten der Covid-19-Krise sind Illedits bisherige Agenden – Arbeitsmarkt, Pflege und Unternehmen – Schwerpunkte der Landesregierung. Ob die Entscheidung schon am Montag fällt, wenn Doskozil zu Mittag vor die Medien tritt, ist aber fraglich. Am Sonntag kursierten in politischen Zirkeln der Landeshauptstadt etliche Namen. Nach alter, sozialdemokratischer Tradition müsste der Nachfolger des über ein Tausende Euro teures Geburtstagsgeschenk des SV Mattersburg (Hauptsponsor: Martin Puchers Commerzialbank) gestolperten Illedits ebenfalls aus dem Bezirk Mattersburg kommen.