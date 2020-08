Landesrat Illedits tritt wegen 5.400-Euro-Geschenk vom SV Mattersburg zurück

Die Causa Commerzialbank hat ihr erstes politisches Opfer gefordert. SPÖ-Landesrat Christian Illedits hat am Samstagnachmittag in einer kaum dreiminütigen Erklärung seinen Rücktritt von allen politischen Ämtern bekannt gegeben. Er habe bei der Feier zu seinem 60. Geburtstag im Jahr 2018 in seiner Eigenschaft als Aufsichtsratschef der Fußballakademie Mattersburg vom SV Mattersburg, dessen Präsident Commerzialbank-Boss Martin Pucher war, ein Geschenk erhalten, das er besser nicht angenommen hätte - ein mit einer Widmung versehenes 100-Gramm-Goldblatt im Wert von heute 5.400 Euro. Er habe das Geschenk bei sich zu Hause als Andenken aufbewahrt und es jetzt nach einer anonymen Anzeige gegen ihn von seinem Anwalt zurückgeben lassen.

Wie der KURIER erfuhr, hat LH Hans Peter Doskozil, als er von den Vorwürfen erfuhr, Illedits mitgeteilt, dass "das nicht geht" - de facto also den Rücktritt gefordert. Illedits habe dem aber auch anstandslos entsprochen, heißt es.

"Politischer Fehler"

"Nennen Sie es Dummheit oder Gedankenlosigkeit, dass ich das Geschenk angenommen habe", sagte Illedits in Eisenstadt vor Journalisten. Jedenfalls sei ihm damit ein "politischer Fehler unterlaufen", der mit seinem Verständnis von Anstand nicht vereinbar sei.

Er wolle nicht, dass der Sozialdemokratie geschadet werde und entschuldige sich bei LH Hans Peter Doskozil und seinen Regierungskollegen für das enttäuschte Vertrauen. "Ich hoffe, dass sie mir irgendwann verzeihen können", sagte der Wirtschafts- und Soziallandesrat.