Rettung von Mattersburg? „Ich kann es mir kaum vorstellen“

Die komplizierteste Saison der Bundesliga-Geschichte geht für Vorstand Christian Ebenbauer in die Verlängerung: Bis Donnerstag hat Mattersburg Zeit, um die Erfüllung der Lizenzkriterien nachzuweisen. Nur so kann der Zwangsabstieg noch verhindert werden. Ebenbauer ist vom KURIER auf eine mögliche Rettung angesprochen allerdings äußerst skeptisch: „Ich kann es mir kaum vorstellen. Es ist noch nicht einmal bekannt, welche und wie viele Malversationen es von der Commerzialbank in Zusammenhang mit dem Verein gegeben hat. Wie soll es da in so kurzer Zeit gelingen, alle Sicherheiten für eine ganze Saison zu gewährleisten?“

Schadenersatz-Drohung

Noch kämpft das kleine Nachfolge-Team von Langzeitpräsident Martin Pucher gegen die vielen Probleme an. Eines davon: Mattersburg könnte von (mehreren) Absteigern auf Schadenersatz geklagt werden.