Fall Mattersburg: Terminstress in der Bundesliga

Von 28. bis 30. August findet die erste Cup-Runde statt, zwei Wochen später beginnt die Bundesliga-Meisterschaft. Der Corona-Fall bei Rapid, der Commerzialbank-Fall in Mattersburg – das sind nur zwei Fragezeichen – zwei Tage vor der Cup-Auslosung am Samstag, 29 Tage vor dem ersten Cupspiel, 43 Tage vor dem Liga-Start.

Wie geht es mit dem SV Mattersburg weiter?

Es wird mit Sicherheit ein Sanierungsverfahren geben. Das bedeutet aber nicht automatisch das Aus in der Bundesliga. Die verbliebenen Funktionäre verhandeln mit Investoren. Am 5. August gibt es in Mattersburg eine Hauptversammlung, zu der alle 240 Vereinsmitglieder eingeladen sind. Bis dahin sollte die Zukunft geplant sein, damit die Mitglieder zustimmen.