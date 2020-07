Der SV Mattersburg kämpft ums Überleben

Die Verhandlungen mit Interessenten laufen noch immer. „Den müssen wir an Bord holen“, sagt Deischler. Aus Vereinsseite wird dafür die Hauptversammlung am Mittwoch in einer Woche entscheidend. Die 240 Vereinsmitglieder wurden zu einer Hauptversammlung eingeladen.

Die Bundesliga will aber so schnell wie möglich Klarheit, wie es mit Mattersburg weitergeht. Heute soll der Zeitplan festgelegt, unter anderem auch dafür bis wann die Mattersburger die für den Bundesligaverbleib notwendigen Gelder auf ein Treuhandkonto überweisen müssen. Damit bleibt für WSG Tirol vorerst die Ungewissheit, in welcher Liga es weitergehen wird.