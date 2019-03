Präsident Christian Jauk: „Sturm ist der Anti-Zeitgeist“

Wie immer bei Heimspielen wird Sturm-Präsident Christian Jauk, 53, auch am Sonntag beim Showdown gegen die Austria in der Grazer Merkur Arena sein. Dafür muss beim Vorstand der GRAWE Bankengruppe Zeit bleiben.

KURIER: Sturm kämpft weiter um den Platz in der Meistergruppe. Wie schlimm wäre der Sturz aus den Top 6?

Christian Jauk: Vor dem Salzburg-Spiel sah es so aus, als wäre für uns ein kleines Wunder nötig. Jetzt haben wir es selbst in der Hand. Ein Finalspiel, in dem wir gewinnen müssen – keine einfache Aufgabe, aber wir freuen uns auf diese Chance. An ein Scheitern will ich gar nicht denken, weil ich als Optimist davon ausgehe, dass wir in den Top 6 bleiben werden.

Wirtschaftlich berechnet haben Sie den Worst Case aber, oder?

Nein. Wir haben finanzielle Polster angelegt, das ist für so eine Situation nötig.

So wie im Fußball ist in Ihrem Beruf nicht alles zu berechnen. Wo ist mehr Risiko erlaubt: In den Banken oder im Fußball?

Im Fußball gibt es mehr Variable, deswegen ist es riskanter. Positiv betrachtet gibt es statistisch aber mehr Chancen für den Underdog, mehr als in anderen Sportarten. Deswegen macht mir das verstärkte finanzielle Auseinanderdriften Sorgen. Ich verfolge die Entwicklungen des modernen Fußballs mit großen Bedenken.