Auch die Bundesliga hatte Millionen bei der Commerzialbank

"Es war so ein Bauchgefühl. Wenn eine Bank so hohe Einlagenzinsen anbietet, muss die Bank das auch verdienen. Das Geschäftsmodell der Commerzialbank war nicht so, dass ich ihr das so locker zugetraut hätte", wird Jauk zitiert, der auch selbst Bankmanager ist. Laut Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer gab es diese Festgeldveranlagungen jeweils für drei bis sechs Monate. Hinweise, dass bei der Commerzialbank etwas nicht stimme, hatten aber sowohl Ebenbauer als auch Jauk nicht. "Nach meiner Kenntnis waren überhaupt keine Ungereimtheiten da", so Ebenbauer.