Agenten-Krimi: Wien als Wirecard-Drehscheibe

Der Verfassungsschutz wird derzeit reformiert und verfügt über rund 400 Mitarbeiter. Er soll Informationen über Terrorismus und Extremismus sammeln. Im Zuge der Reform im kommenden Herbst soll der Dienst de facto zweigeteilt werden, in eine Einheit für Informationsbeschaffung und eine für die Ermittlungen. Dabei soll es auch zu einer wichtigen Neuerung kommen: So müssen die Mitarbeiter nicht mehr Anzeige erstatten, wenn sie eine strafbare Handlung beobachten. Dass die Beamten einschreiten müssen, behindert in manchen Fällen die Aufklärung.

Die NEOS wollen, dass zumindest die Kontrolle der Dienste im Parlament in einer Hand zusammengefasst werden und werden dazu demnächst einen Antrag im Parlament stellen. Für stärkere Kontrolle stehen meist die Oppositionsparteien, auch die SPÖ wollte mehrfach eine eigene Rechtsschutzabteilung im Parlament. Bisher scheiterten alle Reformen aber jeweils an den Regierenden. Den mehr Dienste bedeuten meist auch mehr zu vergebende Posten.

Der Skandal rund um Wirecard könnte nun aber die Karten völlig neu mischen. Denn zumindest in Deutschland werden die Rufe nach einem Untersuchungsausschuss immer lauter. Vor allem die FDP und die Linke sind dafür, weil sie so Akteneinsicht in die Causa bekommen würden. Zwar geht es dabei vor allem darum, warum in Deutschland die Kontrolle versagt hat, allerdings könnten dann auch mögliche Versäumnisse in Österreich ans Tageslicht gebracht werden.