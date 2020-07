Wirecard-Skandal: Schillernde Geschäfte, fragwürdige Partner

So hat der Abschlussprüfer EY nicht nur der Bilanz 2019 ihr Testat verweigert, sondern geht davon aus, dass auch die Zahlenangaben in der Bilanz zum 31. Dezember 2018 falsch sind. In einem als streng geheim eingestuften „Bericht über die unabhängige Sonderuntersuchung“ des Wirtschaftsprüfers KPMG, den der KURIER einsehen konnte, wird die Richtigkeit diverser Transaktionen, Geldtransfers und Abrechnungen mit fragwürdigen Partnerfirmen aus den Jahren 2015 bis 2018 zum Teil in Zweifel gezogen.

„Eine Überprüfung der Vertragskonformität der erhaltenen Abrechnungen (…) erfolgte im Untersuchungszeitraum nach den uns erteilten Auskünften nicht“, heißt es in dem KPMG-Bericht. „Vor diesem Hintergrund sind die eingerichteten internen Kontrollen aus Sicht von KPMG nicht vollumfänglich ausreichend, um die Höhe und Existenz der Umsatzerlöse im Untersuchungszeitraum vollumfänglich sicherzustellen.“

Wie der KURIER berichtete, geht KPMG davon aus, dass bei Wirecard zumindest eine Milliarde Euro fehlt.