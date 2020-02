Nach BVT-Skandal: Innenminister stellt Geheimdienst komplett neu auf

Von den Fenstern und Balkonen aus kann man ab Sommer 2021 sehen, wer das BVT betritt und wer geht. Der Parkplatz und der Eingang kann perfekt observiert werden, argwöhnen BVT-Mitarbeiter. „Wäre ich ein fremder Geheimdienst, ich würde mir dort eine Wohnung nehmen“, ätzt ein Verfassungsschützer. Das Areal gehört der ARE, einer Tochter der Bundesimmobiliengesellschaft BIG. Das Areal gehört der ARE, einer Tochter der Bundesimmobiliengesellschaft BIG. Was die Baustelle betrifft, gibt es einen regen Informationsaustausch mit dem BMI und BVT, sagt eine ARE-Sprecherin zum KURIER.

Die Zeit für einen völligen Neubeginn (und wohl auch einen Neubau) drängt, da Österreich darüber hinaus nach der umstrittenen Razzia von vielen wichtigen Geheimdienst-Informationen abgeschnitten ist.

Innenminister Karl Nehammer ( ÖVP) lüftet im Gespräch mit dem KURIER nun erste Details zur geplanten Reform: Heuer soll die Neuordnung fixiert, 2021 dann umgesetzt werden. „Wir machen alles neu. Wir bauen ein neues BVT neben dem alten auf“, sagt Nehammer.