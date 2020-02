Polizei: "Kriminaltechniker sind ein Aushängeschild"

Vor allem drei Fälle sehen die Kriminaltechniker als große Erfolge: Ende 2019 wurden im Rahmen der „Operation Krähe“ zwei Tatverdächtige festgenommen, die für elf Bankomat-Einbruchdiebstähle in Niederösterreich, im Burgenland und in Oberösterreich verantwortlich sein sollen. Das Referat Chemie des Büros für Kriminaltechnik lieferte 320 Einzeluntersuchungen und einen der Hauptbeweise. Mehrere Verdächtige sind in Haft.

Die Kriminaltechniker lieferten außerdem Beweise für die Ursache der Explosion eines Hauses in der Preßgasse in Wien-Wieden im Juni 2019.

Auch die Explosion eines Lebensmittelgeschäfts in St. Jodok am Brenner ( Tirol) mit 12 teils schwer verletzten Opfern wurde analysiert. Beide Explosionsfälle gelten mittlerweile als geklärt.