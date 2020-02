Polizeijurist wegen Whatsapp an HC Strache versetzt

„Ich halte diese Vorgangsweise für bedenklich, da sie auf Grundlage eines ungeprüften Inhalts einer SMS beruht“, sagt Sackmann zum KURIER. „Die WKStA hat ja nur strafrechtlich relevantes Fehlverhalten zu verfolgen. Es existiert kein rechtlich zulässiger Grund für die Übermittlung der personenbezogenen Daten meines Mandanten an das BAK.“

Vernaderungsverdacht

Der BAK-Jurist selbst ortet in seiner „Absetzung“ eine Vernaderung. „Ich bin und war bisher zu keinem Zeitpunkt meines Lebens politisch aktiv oder Mitglied einer Partei, auch nicht der FPÖ“, teilte der Jurist der BAK-Leitung mit. „Ich pflege weder dienstlich noch persönlich ein Naheverhältnis zu einem politischen Funktionär.“ Außerdem wurde er von Strache „zu keinem Zeitpunkt kontaktiert.“

Auch kennt er den blauen Justizwachebeamten, der die betreffende SMS an Strache geschrieben hat, nicht persönlich: „Der Verfasser der SMS ist mir jedoch namentlich bekannt, da es sich dabei augenscheinlich um den Ehemann meiner ehemaligen Lebensgefährtin handelt.“

Indes kontert die WKStA in einer schriftlichen Stellungnahme an das Gericht, dass sie verpflichtet gewesen sei, die Informationen an das BAK weiterzuleiten, „um der Dienstbehörde die Überprüfung einer allfälligen Befangenheit ihrer Mitarbeiter zu ermöglichen“.