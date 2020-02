Straches Spesen als Minister: Mehr als eine halbe Million Euro

Gleichzeitig wurden nun auch erstmals Straches Spesenabrechnungen als Minister abgefragt. Das Ergebnis ist relativ detailliert aufgeschlüsselt und zeigt Kosten für:

Straches Opernball-Loge auf Ressortkosten (23.600 Euro), samt Eintritts- und Bewirtungskosten von Regierungsvertretern Ungarns und Serbiens samt Begleitung (2.848 Euro),

dazu Ausgaben für Taxis (10.207,20 Euro),

Ausgaben für externe Berater (14.140 Euro),

Veranstaltungen und Pressekonferenzen (49.432,13 Euro)

und Arbeitsessen (8.431,69 Euro),

aber auch die Neugestaltung von Straches seinerzeitigem Büro auf dem Minoritenplatz in der Inneren Stadt. Dieser Posten ist mit Abstand der größte in der Auflistung Koglers und macht in Summe zusätzliche rund 507.000 Euro aus.