Anschlagsplan gegen HC Strache: Die geheimen Protokolle

"Völliger Schwachsinn"

Der Verteidiger des Verdächtigen, Wolfgang Blaschitz, hält - wie berichtet - die angeblichen Anschlagspläne für „völligen Schwachsinn“ . Er will eine Verleumdungsanzeige gegen den V-Mann einbringen. Im Verhör gab B. jedenfalls an, dass ihm am besten die Moschee eines Wiener Hasspredigers gefallen habe, der zeitweise in Graz in U-Haft saß.

Mit einer Autobombe will er aber nichts zu tun gehabt haben, mit dieser habe der V-Mann begonnen. Als dieser darauf zu sprechen kam, habe er das alles abgelehnt. Über die vom V-Mann angegebenen Details wurde nie gesprochen, er sei unschuldig.