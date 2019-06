Strache-Anschlagspläne: Heftige Vorwürfe gegen den V-Mann

Als „völligen Schwachsinn“ hat der Rechtsvertreter des Mannes, der einen Mordanschlag gegen den früheren FPÖ-Obmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache geplant haben soll, die gegen seinen Mandanten gerichteten Vorwürfe bezeichnet. Als möglicher Drahtzieher des Attentats wird dabei von einem Konfidenten des Verfassungsschutzes (LVT) Bujar B. genannt. Dieser saß im Vorjahr wegen eines Suchtgiftdelikts, Besitz einer illegalen Faustfeuerwaffe und einer weiteren verbotenen Waffe in Untersuchungshaft. Er wurde später zu einer unbedingten Haftstrafe verurteilt und saß diese in Hirtenberg ab.

Wie der KURIER aufgedeckt hat, laufen derzeit geheime Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Verfassungsschutzes dazu.

"Kleinkrimineller Bereich" und Suchtgiftmilieu

Verteidiger Wolfgang Blaschitz kündigte dazu nun eine Verleumdungsanzeige gegen den Belastungszeugen - eine Vertrauensperson der Polizei - an. Wie Blaschitz gegenüber der APA erläuterte, kennen sich der Verbindungsmann des Wiener Landesamts für Verfassungsschutz (LVT) und der Verdächtige seit längerem „aus dem Suchtgiftmilieu“. Beide seien „im kleinkriminellen Bereich“ tätig gewesen, sagte Blaschitz.

Dass sein Mandant im Vorjahr dem damaligen FPÖ-Chef nach dem Leben getrachtet habe - der V-Mann behauptet, sein Bekannter habe ihn im September dazu bringen wollen, in Tötungsabsicht eine Autobombe am Fahrzeug Straches anzubringen und ihm dafür 100.000 Euro geboten -, dementierte der Anwalt mit Nachdruck: „Da ist nichts dran.“ Wie berichtet, soll der Verdächtige sogar Orte genannt haben, an denen Strache häufiger parkt.