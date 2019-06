Justiz ermittelt: Pläne für Terroranschlag gegen Strache?

Strache-Anwalt Johann Pauer schreibt dazu an den KURIER in einer schriftlichen Stellungnahme: „Mein Mandant hat erst am 4. April von einem offenbar in Auftrag gegebenen Mordanschlag erfahren. Auf Nachfrage bei den zuständigen Stellen wurde ihm mitgeteilt, dass dieser Umstand nicht ernst zu nehmen sei. Daher ist er umso überraschter, nunmehr von der Existenz eines Ermittlungsverfahrens Kenntnis zu erlangen. Weder mein Mandant noch ich wussten bislang von dem Ermittlungsverfahren und haben daher keinerlei Kenntnis zum derzeitigen Stand.“