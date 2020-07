Ära Kickl: Innenministerium plante offenbar App mit Wirecard

Ein Treffen zwischen Marsalek, dem Brigadier und einem ehemaligen hochrangigen Kabinettsmitarbeiter des Innenministeriums gab es in einer Beratungsfirma in Wien. Diese wiederum vertritt einen Teil des Verkehrsministeriums, in dem viele ehemalige FPÖ-nahe Beamte (vielfach noch aus der Zeit von Hubert Gorbach) geparkt sind. Vermutlich deshalb wären von dort 100.000 Euro für ein angebliches Wideraufbauprojekt in Libyen gezahlt worden, dass unter dem Verdacht steht, die Gründung einer geheimen Söldner-Armee unter der Führung Russlands gewesen wäre.

Im Innenministerium gab es offenbar eben ein weiteres Projekt, die Wirecard Refugee App. Angeblich sei die Beamtenschaft dagegen gewesen, das Kabinett Kickl soll dies aber vorangetrieben haben, berichtet der Standard. Offenbar hätte dies auch am Dienstag im nationalen Sicherheitsrat zum Thema gemacht werden sollen, die aber mit einem Eklat endete, weil der Vorsitzende (Bundeskanzler Sebastian Kurz) nicht aufgetaucht ist.