Hilfeschrei eines AUA-Technikers

In dem Papier werden mehrere Punkte aufgelistet, kritisiert wird auch, dass Führungskräfte teilweise nicht über die notwendigen Lizenzen verfügen würden. Und das ausgerechnet in der sonst so genau geregelten Luftfahrt. Dazu sei unklar, wer eigentlich wo etwas zu sagen hat und wer nicht. Es würde an einer ordentlichen Befehlsstruktur fehlen, dazu würden sich viele Mitarbeiter wegen der Einsparungen rund um Corona nicht trauen, etwas zu sagen.