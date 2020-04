Flughafen-Drehkreuz Wien lebt von der AUA

Die Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck, der Wiener Standortanwalt Alexander Biach und der Flughafen Wien-Chef Günther Ofner haben einen Appell zur Rettung des österreichischen Home-Carriers AUA gestartet. „Wir waren bei der Ansiedlung von internationalen Headquarters in Wien sehr erfolgreich, es siedeln sich rund 220 Unternehmen im Jahr an“ sagt Ruck. „Der Flughafen Wien ist für uns eine essenzielle Drehscheibe. Der Standort Wien braucht den Flughafen und das Drehkreuz in Schwechat, vor allem in seiner Ausrichtung nach Osteuropa und auf der Langstrecke.“

Die volkswirtschaftlichen Effekte eines Home Carriers wie der AUA seien enorm. Die AUA sorgt österreichweit für 2,7 Milliarden Euro an Wertschöpfungszuwachs und sichert so fast 18.000 Jobs.

Alleine durch den in Wien so wichtigen Kongress- und Tagungstourismus sorgt die AUA für eine Wertschöpfung in Höhe von 221 Millionen Euro und sichert 2.400 Arbeitsplätze pro Jahr. Bei finanziellen Hilfen der Republik Österreich für die AUA sollte laut Ruck die Einflussnahme auf die Ausgestaltung des Luftfahrt-Drehkreuzes Wien de facto Bedingung sein.