Flugpolizei: Viele Unfälle, aber nur wenig Kontrolle

Flüge de facto ohne Regeln. Keine Kontrolle durch die Austro Control und auch sonst keine unabhängigen Untersuchungen. Gefährliche Manöver und Unterschreiten der Mindestflughöhe scheinen kein Problem zu sein.

Die heimische Flugpolizei hat so viele Rechte wie wohl keine andere vergleichbare Einheit in Europa. Das ergab nun eine Anfragenserie der Neos-Aufdeckerin Stephanie Krisper nach den Versäumnissen rund um den Absturz eines Polizei-Hubschraubers in den Achensee. Dabei starben 2011 vier Insassen, die Ursache für den Absturz war laut zwei unabhängigen Untersuchungen ein waghalsiges Manöver des Piloten.

Systemfehler offensichtlich

Doch auch Systemfehler bei der Flugpolizei wurden entdeckt, die nun von einer internationalen Kommission (aus deutschen und Schweizer Polizisten) weiter untersucht werden sollen. Denn die Zahl der Unfälle der heimischen Flugpolizei ist auffällig hoch. Seit 1986 wurden sieben (von insgesamt nicht einmal 20 Hubschraubern) völlig zerstört, es gab 16 Tote.