Boeing-737-MAX: Kommt Pannen-Jet jemals wieder in die Lüfte?

Dies war aber offenbar nur möglich, wenn sich das System nur mehr auf einen der Angle-of-Attacks (Winkel-Sensoren) verlassen kann.

Nun muss Boeing die Eier legende Wollmilchsau finden: MCAS darf nicht mehr so aggressiv eingreifen, um die Maschine nicht direkt in den Absturz zu führen. Wird das Stabilitätsprogramm aber weniger aggressiv, dann kann der Jet bei langsamen Geschwindigkeiten (in der Startphase) außer Kontrolle geraten und so abstürzen.

Dazwischen liegt ein ganz schmaler Grat (wenn es den überhaupt gibt), den Boeing jetzt finden muss. Bisher verlief die Suche aber offenbar ergebnislos.