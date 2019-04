Analyse: Deshalb stürzte die Ethopian-Boeing wirklich ab

Die Frage ist also, was löste bereits unmittelbar nach dem Start diese Probleme aus? Dafür gibt es laut den Experten zwei mögliche Ursachen. Variante eins wäre ein technischer Fehler, etwa ein Softwareproblem. Das ist aber eher unplausibel, warum sollten zwei Sensoren exakt zur gleichen Zeit ausfallen und das nur auf einer Seite?

Vogelschlag als Ursache?

Deshalb dürfte die zweite Möglichkeit wahrscheinlicher sein, es gab einen "Einschlag" in der Startphase. Am wahrscheinlichsten wären dabei Vögel. In der Startphase zieht der Pilot die Maschine meist so stark hoch, dass er selbst einen ganzen Schwarm gar nicht mitbekommen muss.

Unmittelbar danach wird der so genannte Stick Shaker aktiv (siehe Video). "Das ist etwa so wie wenn man im Fitnesscenter auf einer Rüttelplatte steht", sagt ein Experte zum KURIER. Und dieses Klopfen wie ein Presslufthammer bleibt bis zum Absturz dauerhaft aktiv.

Bei rund einer Minute wird der "Stick Shaker" aktiviert: