Absturzserie von Boeing 737-MAX8: Neues Video entlastet Piloten

Immer deutlicher in den Fokus rückt nun jener Sensor, der das MCAS-System offenbar verwirrt. Dieser misst die Fluglage („Angel of Attack“) und danach richtet sich die Software. Der KURIER berichtete bereits am Tag nach dem Absturz nahe Addis Abeba darüber, dass dieser durch einen Vogelschlag beschädigt worden sein könnte. Die britische Sun bestätigt nun unter Berufung auf zwei Quellen aus Ermittlerkreisen, dass es offenbar kurz nach dem Start irgendeine Kollision des Sensors mit etwas anderem gegeben hat. Offiziell gibt es dazu aber keine Bestätigung.