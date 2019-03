Boeing: Wie ein (zu) großes Triebwerk in die Katastrophe führte

Den Piloten wurde zunächst offenbar die Existenz von MCAS vorenthalten, damit keine teuren Einschulung notwendig sind. Laut NYT reichte lediglich ein zweistündiger Kurs auf einem ipad, damit die bisherigen 737-Piloten auch die neue MAX8 fliegen durften. Die Airlines ersparten sich so in Summe wohl Millionen an Ausbildungkosten.

Auf Sturzflug getrimmt

Die Untersuchungen an dem in Indonesien abgestürzten Jet der Lion Air und jenem der Ethopian Airlines brachten zwei Übereinstimmungen: Die Flugkurve vor dem Absturz war sehr ähnlich bis sogar zeitweise ident. Und außerdem war das Heckruder (das von MCAS gesteuert wird) am Ende auf Sturzflug eingestellt, wie der Fund enstprechender Schrauben in beiden Wracks ergab.