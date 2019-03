Boeing-Pannenflieger: Das wäre eine mögliche Lösung des Problems

In den USA hat es zwei weitere Vorfälle mit jenem umstrittenen MCAS-System gegeben, das im Verdacht steht, bei den Boeing-737-MAX8-Abstürzen in Indonesien und Äthiopien mit insgesamt 346 Toten eine Rolle gespielt zu haben. Die genauen Orte des Geschehens sind laut AP unbekannt, in einem Fall meldete der Pilot laut einem NASA-Report aber auch Probleme mit der Geschwindigkeit - wie der Pilot kurz vor dem Absturz bei Addis Abeba.

In beiden Fällen versuchte das System offenbar "aggressiv" die Nase des Flugzeugs nach unten zu drücken. Die US-Luftfahrtbehörde FAA, die den Pannenflieger weiter als "flugtauglich" ansieht, wollte dazu nichts sagen. US-Medienberichte zufolge warnten mehrere Piloten schon vor Monaten vor einem "kriminell unzureichenden Flughandbuch".