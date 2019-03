Boeing-Absturz: Startverbote und Hinweise zu möglicher Ursache

Dieses System wurde eingeführt, weil Boeing im Kampf um weniger Treibstoffverbrauch (siehe Zusatzbericht) das Triebwerk am Flügel weiter nach vorne setzte. So minimale Veränderungen haben große Auswirkungen auf die Luftlage. Denn eine Maschine muss vor allem in der Start- und Landephase richtig „getrimmt“ sein. Das bedeutet, dass die Nase nicht zu hoch oder zu tief sein darf. Um dieses „Auspendeln“ möglich zu machen, baute Boeing das MCAS ein, damit sollten gefährliche Luftlagen durch einen Eingriff in die Heckflosse verhindert werden. Viele Piloten wussten davon offenbar aber nichts.