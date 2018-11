Lion-Air: So kämpfte der Pilot elf Minuten gegen den Absturz

Elf Minuten lang versuchten die beiden Piloten des Lion-Air-Fluges JT 610 Ende Oktober nahe Jakarta verzweifelt gegen den drohenden Absturz anzukämpfen. 35 Mal versuchten sie die Nase der fast fabriksneuen Boeing-737-Max nach oben zu ziehen, das erste Mal auf rund 400 Metern Höhe.

33 Mal senkte der Computer die Nase wieder ab, 12 Mal zog er sie selbst in die Höhe. Drei Checklisten wurden abgearbeitet, zwei Mal gab es Absturzwarnungen („Master Caution“), der Jet wurde immer schneller.

Informationen vom Tower angefordert

Am Ende waren sich die Piloten so unsicher, dass sie sich vom Tower die Geschwindigkeit und Höhe des Flugzeuges durchgeben haben lassen. Doch alles war vergeblich - am Ende raste der Jet fast senkrecht in die Tiefe und zerschellte mit 730 km/h auf der Meeresoberfläche.