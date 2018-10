Jet-Absturz: Gleiche Panne schon beim Hinflug aufgetreten

Am Tag nach dem Absturz einer nur wenige Wochen alten Boeing-Maschine mit 189 Passagieren gibt es nun erste Hinweise auf die Unglücksursache. Ein technischer Defekt scheint wahrscheinlich, auch menschliches Versagen könnte eine Rolle gespielt haben. Die gesamte Flugzeugindustrie verfolgt die Entwicklungen mit Spannung, handelt es sich doch um eines der neuen Flaggschiffe des Konzerns – den Nachfolger des „ Dreamliners“.

Wie berichtet, erreichte der Jet nach dem Start von Flug JT610 in Jakarta nur eine Flughöhe von rund 1600 Metern. Doch auch dort blieb die Boeing 737 MAX 8 nicht stabil, sondern schwankte um rund 200 Meter auf und ab. Schon Minuten zuvor hatte das Flugzeug einmal trotz zunehmender Geschwindigkeit massiv an Höhe verloren. Rund 20 Sekunden vor dem Absturz verlor der Jet an Höhe, wurde kurz abgefangen und ging dann plötzlich in eine Art Sturzflug über – es dauerte nur etwas mehr als zehn Sekunden, bis der Flieger im Meer aufschlug.