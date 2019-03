Boeing 737-MAX8: Der harte Kampf um den Treibstoffverbrauch

Die Fluglinien mit Österreichbezug zeigen bisher jedenfalls kein Interesse an diesen Maschinen. Die AUA und die Laudamotion haben in diesem Bereich vor allem Airbus im Einsatz. Die Lauda-Mutter Ryanair hat aber bereits über 100 Stück der MAX-Serie bestellt. In Europa sind auch Turkish Airlines, Iceland Air und Norwegian im Aufbau einer MAX8-Flotte.

Ob der Aktienkurs von Boeing tatsächlich lange auf Talfahrt bleibt, ist offen. „Denn genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt für neue Bestellungen, weil der Preis etwas zurückgehen wird“, formuliert es ein Luftfahrt-Insider lapidar.