Flugverbot für Boeing 737-MAX8: Mehrere Flüge über Europa drehen um

„Noch nie habe ich gesagt, es ist unsicher, mit einem speziellen Modell zu fliegen. Aber in diesem Fall muss ich das tun“, sagt der ehemalige Sicherheitschef der US-Luftfahrtbehörde FAA, David Soucie. Am Dienstag Nachmittag kam es auch in Europa zum ersten großen Grounding der Unglücksflieger, der einen unglaublichen Dominoeffekt auslöste. Nachdem China, Südkorea oder Australien zu der harten Maßnahmen griffen, zog Großbritannien mit einer Sperre des Luftraums nach.

Viele Fluglinien bekamen es offenbar daraufhin mit der Angst zu tun, dass ihre Maschinen nicht mehr zurückkehren können und teuer auf fremden Flughägen für Wochen oder Monate geparkt werden müssen. Die Norwegian Airlines kündigte kurz darauf als erste via Tiwtter an, keine weiteren Flüge mehr durchzuführen. Die norwegische Fluglinie fliegt verstärkt England an. In der Folge drehten zumindest sechs Flüge der Turkish Airlines drehten laut Daten von flightraradar24 gegen 15:30 Uhr über Europa und Afrika ohne weiteter Begründung einfach ab und steuerten ihre Heimatflughäfen an

Auch TUI-Fly stoppt seine Flüge, wurde gegen 15:40 Uhr bekannt gegeben. Die polnische LOT nahm Flüge mit MAX8 offenbar ebenfalls aus ihrem Flugprogramm. Teilweise im Minutentakt folgen aktuell neueste Medlungen über Groundings. Gegen 16:00 sperrte laut n-tv auch Deutschland seinen Luftraum für die MAX8. Österreich wollte vorerst noch die Stellungnahme der europäischen Luftfahrtbehörde EASA am Nachmittag abwarten, hieß es aus dem Bür von Verkehrsminister Norbert Hofer ( FPÖ).

Laut Bloomberg war eine entsprechende Aufforderung der für Europa zuständigen EASA zu Mittag in Ausarbeitung, dies würde dann einem Flugverbot in ganz Europa entsprechen. Ob das tatsächlich erteilt wurde oder ob die Airlines von sich aus reagieren, ist derzeit noch unklar. Luftfahrtexperten sagen aber gegenüber dem KURIER, das Großbritannien hier offenbar einen Dominoeffekt ausgelöst hat.