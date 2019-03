737-MAX8-Absturzserie setzt Boeing unter Druck

Die deutsche TUI-Fly oder Turkish Airlines haben bereits die ersten Maschinen im Einsatz, Ryanair soll ab heuer über 100 Stück bekommen. Doch bevor die Boeing 737-MAX8 in Europa groß ausgeliefert wird, setzen zwei Abstürze mit insgesamt 346 Toten den US-Hersteller unter Druck. Laut KURIER-Informationen aus Luftfahrtkreisen wurden am Sonntag bereits erste Gespräche zwischen europäischen und US-Luftfahrtbehörden über ein mögliches Grounding der kompletten MAX8-Flotte geführt. In sozialen Medien wird bereits heftig eingefordert, dass Boeing diesen Schritt von sich aus freiwillig machen soll.