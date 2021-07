Nach Absturzserie: Boeing 737 MAX8 wird in die Wüste geschickt

Am Dienstag meldete ein Boeing 737 MAX8 kurz nach dem Start in Orlando einen Luft-Notfall. Wegen eines Triebwerkproblems musste der Jet eine Rücklandung durchführen. Elf Minuten nach dem Start landete die Maschine wieder sicher in Orlando. Laut der Fluglinie Southwest hat dies nichts mit den Softwareproblemen zu tun, die zu den Abstürzen in Äthiopien und Indonesien geführt haben. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat eine Untersuchung angeordnet.

Zwei Ausnahmefälle

An Bord der Maschine war nur die Crew. Denn für die Maschinen herrscht eigentlich Flugverbot, es gibt aber derzeit in zwei Fällen Ausnahmen: So werden von Boeing teilweise mehrere Testflüge pro Tag durchgeführt. Außerdem dürfen (auch in Europa) die Fluglinien ihre Maschinen überstellen an einen Standort um diese dort stillzulegen. Denn die Flughafengebühren sind teuer.